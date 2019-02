L’OGC Nice a pris une sacrée claque hier sur la pelouse de Pierre-Mauroy. Fessés 4-0 par un LOSC intenable et qui confirme sa 2e place au classement, les Aiglons redescendent sur terre, eux qui restaient sur une belle série de 4 matches sans défaite en championnat. Mais vendredi soir, ils ont pris l’eau du début à la fin, ne sachant pas enrayer les contres lillois emmenés par Pépé notamment, encore auteur d’une magnifique prestation. En conférence de presse, Patrick Vieira a tenté d’expliquer la mauvaise performance de ses hommes et selon lui, il s’agit tout simplement d’un non-match de leur part.

« Du début jusqu’à la fin, on est complètement passés à travers. On est tombés sur une équipe beaucoup plus forte, on n’avait pas les ingrédients pour les faire douter. On a été punis par une équipe largement supérieure à nous. Collectivement, on n’a pas été bien et tactiquement on a fait de grosses erreurs qui leur ont offert des contres et on l’a payé cash. On a manqué d’agressivité, a été un peu trop spectateurs et ça nous a coûté cher. Ils avaient beaucoup trop de vitesse, beaucoup trop de qualités individuelles, on les a trop laissés repartir en contre. On a fait des très bonnes choses sur les derniers mois, mais ce soir on est tombés sur une équipe plus forte que nous. Je ne vais pas jeter par la fenêtre ce qu’on a fait de bien ces dernières semaines. »