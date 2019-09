En début de semaine, le président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère annonçait que le Gym souhaitait prolonger Malang Sarr et Walter Benitez. Une tendance confirmée par le portier des Aiglons qui a annoncé avoir entamé les négociations autour d’une prolongation de contrat.

« On a commencé à parler avec les nouveaux dirigeants. D’ici à quelques jours, on va se voir pour bien définir les choses. Moi je souhaite continuer l’aventure avec Nice. Je suis heureux ici. On va bien discuter avec les nouveaux dirigeants », a ainsi commenté le gardien argentin.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10