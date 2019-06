Pour son dernier match de groupe lors de cette Coupe du monde féminine 2019, la France va rencontrer le Nigéria. Déjà qualifiées, les Bleues voudront néanmoins s’offrir une troisième victoire de rang et ainsi sécuriser la première place de cette poule A. Pour autant quelques retouches ont été effectuées.

Corine Diacre propose ainsi un 4-2-3-1 légèrement remanié. Sarah Bouhaddi trouve logiquement dans les buts et la défense est constituée d’Ève Périsset, Griedge Mbock, Wendie Renard et Amel Majri. Amandine Henry et Charlotte Bilbaut forment le double pivot alors que Delphine Cascarino, Gaëtane Thiney et Viviane Asseyi soutiennent Valérie Gauvin en attaque.

De son côté, le Nigéria s’établit dans un 4-3-3 avec Chiamaka Nndozie dans les cages. La jeune gardienne de 18 ans peut compter sur Chidinma Okeke, Onome Ebi, Osinachi Ohale et Ngozi Ebere en défense. Alignée en sentinelle, Ngozi Okobi-Okeoghene est accompagnée par Halimatu Ayinde et Rita Chikwelu au cœur du jeu. Enfin, la ligne d’attaque est composée de Francisca Ordega, Desire Oparanozie et Asisat Oshoala.

Compositions :

Nigéria : Nnadozie - Okeke, Ebi, Ohale, Ebere - Ayinde, Okobi, Chikwelu - Ordega, Oparanozie, Oshoala

France : Bouhaddi - Perisset, Mbock, Renard, Majri - Henry, Bilbaut - Cascarino, Tihney, Asseyi - Gauvin

