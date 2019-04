Neuvième de Ligue 1 après 33 journées, le Nîmes Olympique réalise une saison plus que correcte. Le club nîmois vient d’ailleurs de battre les Girondins de Bordeaux ce samedi dans le cadre de la 33e levée de Ligue 1 (2-1). Arrivé sur le banc en novembre 2015 après un peu plus de deux ans passés en tant que formateur au club, Bernard Blaquart n’est cependant pas certain de rester la saison prochaine. Au micro de Canal +, le technicien français, sous contrat jusqu’en 2023, a en effet laissé planer le doute sur son avenir.

« J’espère être là mais je pense que pour être dans un club, il faut être bien, en concordance avec tout le monde, avoir une équipe qui tient la route, que le projet vous intéresse. J’espère que le projet de la saison prochaine m’intéressera. (...) J’espère que je serai là l’année prochaine. Après 2023, non parce que c’est trop loin pour moi. Tout dépend de comment ça va se passer. Moi, en tout cas, je m’inscris dans l’idée d’être là la saison prochaine », a déclaré Bernard Blaquart.