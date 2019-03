Prévu ce samedi à 17h, le match entre l’Olympique Lyonnais et le Montpellier HSC a été reporté suite à un arrêté de la préfecture du Rhône. Une mesure guidée par la tenue de la marche pour le climat et de la journée internationale contre le racisme et les violences policières dans la ville de Lyon. Des événements nécessitant une forte mobilisation policière.

Dès lors, la nouvelle date de cette rencontre était encore inconnue. Finalement, le match se déroulera bien ce week-end. Plus précisément le dimanche 17 mars à 14h30. Le diffuseur sera Canal +. L’Olympique Lyonnais qui affrontera le FC Barcelone demain lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions (à suivre sur notre live commenté) pourra digérer plus facilement ce choc avant de retrouver le championnat.