Cet hiver, le Barça a choisi Kevin-Prince Boateng pour compléter son attaque et faire souffler Luis Suarez. Pour le moment on ne peut pas dire que l’apport du Ghanéen soit un succès puisqu’il n’a joué que deux matches toutes compétitions confondues (un en Liga et un en Coupe du Roi) avant de se blesser. Ce joueur de complément aurait pu être Odion Ighalo. Sur la BBC, le Niégérian explique avoir refusé de venir car il estimait « mériter mieux. »

« Le club voulait un attaquant ayant une expérience de la Liga et une connaissance du football espagnol. Ce devrait être un prêt de six mois. C’est gratifiant d’entendre que Barcelone est intéressé et tous les joueurs seraient plus que ravis d’y aller. Mais avec tout le respect que j’ai pour eux, je venais de terminer deuxième meilleur buteur (de deuxième division) en Chine avec 21 buts. J’estimais mériter mieux et je ne voulais pas être un joueur à court terme quelque part. Nous avons rejeté l’offre. C’était une décision facile à prendre. » L’attaquant de 29 ans a finalement signé un contrat de trois ans avec Shanghai Shenhua, club de première division.