Tout juste promu en Premier League, Brighton and Hove Albion Football Club va enregistrer son achat record. José Izquierdo va rejoindre le club anglais en provenance du FC Bruges dans les 24 prochaines heures. L’ailier gauche colombien de 25 ans doit obtenir son permis de travail avant de passer sa visite médicale et signer.

Selon les médias belges, le transfert avoisinerait 18 millions d’euros ce qui serait un nouveau record pour Brighton (déjà battu deux fois ce mercato). Le club a déjà recruté Davy Popper (PSV Eindhoven), Matthew Ryan (FC Valence) et Markus Suttner (Ingolstadt 04).

The full story on #BHAFC agreeing terms to sign Colombian winger Jose Izquierdo for a club record transfer fee. https://t.co/fuxIEMHKEq pic.twitter.com/W5B9d1uuTJ

— BHAFC ⚽️ (@OfficialBHAFC) 10 août 2017