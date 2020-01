Adrien Tameze quitte l’OGC Nice. Le milieu de terrain de 25 ans rejoint l’Atalanta Bergame, actuel 5e de Serie A et toujours en course en Ligue des Champions. « L’OGC Nice et l’Atalanta Bergame se sont mis d’accord sur le prêt avec option d’achat d’Adrien Tameze jusqu’à la fin de la saison 2019-20 », peut-on lire sur le site officiel de Nice.

Il n’était plus désiré par Patrick Vieira, qui en avait pourtant fait un titulaire indiscutable la saison passée et au début de l’exercice en cours. Il aura disputé 85 rencontres avec les Aiglons, avec 2 buts et 6 passes décisives au compteur.