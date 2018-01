C’était dans l’air, c’est désormais officiel : Al Gharafa vient d’annoncer l’arrivée de Wesley Sneijder sur son compte Twitter officiel.

Le Néerlandais, qui quitte donc l’OGC Nice après six mois plus que discrets, arrive au Qatar ce samedi pour passer sa visite médicale et signer son contrat courant jusqu’en juin 2019.