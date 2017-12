Apparu en Coupe du Portugal, contre le Vitoria Setubal (2-0), Keaton Parks (20 ans) est l’un des jeunes sur lesquels Benfica mise pour l’avenir. La preuve avec ce nouveau bail signé par le milieu de terrain.

Le club lisboète vient d’annoncer la prolongation de son Américain jusqu’en juin 2022. « Je veux continuer à Benfica, travailler dur et, si tout se passe bien, avoir toujours plus d’opportunités en équipe première, plus de temps de jeu et prouver ma qualité », a-t-il confié au site officiel.