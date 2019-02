Benoît Trémoulinas arrête sa carrière. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, de l’AS Saint-Etienne ou encore du Séville FC était sans contrat depuis son départ du club andalou à l’été 2017. L’international français (5 séléctions) n’a pas réussi à se remettre de ses blessures.

En effet, à 33 ans, le latéral gauche français a décidé de mettre un terme à une riche carrière. Fort de 177 matches de Ligue 1, Benoît Trémoulinas n’aura pas retrouvé un dernier challenge. Dans un communiqué, il explique pourquoi il a pris cette décision lourde de conséquences.

Le communiqué complet :

« J’ai tout donné, tout tenté. Mais après trois interventions chirurgicales sur mon genou en 2 ans et demi, mon état physique ne me permet plus de poursuivre ma carrière de footballeur.

En premier lieu, je remercie ma femme. Cette dernière a été un véritable pilier durant cette période compliquée. J’ai une pensée particulière pour mes proches, toujours présents à mes côtés, qui me sont chers, ma famille, mes amis et mon meilleur ami. Egalement ma belle-famille pour leur soutien, Loïc Lepoutre de Sport Analyse et Arnaud Bruchard ainsi que sa team de 11 Leader pour l’énergie et le temps qu’ils m’ont consacré sur ce genou si récalcitrant. Enfin, je remercie les docteurs Hervé Silbert, Éric Lasseur et Frédérique Khiami.

Je tenais à remercier mes premiers éducateurs du Football Club des Girondins de Bordeaux : Emmanuel Courtot, Fabrice Duluc. Ils m’ont fait prendre beaucoup de plaisir dès le plus jeune âge et m’ont appris les vraies valeurs du Football, l’humilité, le respect, l’abnégation. Guy Dubois ,Philippe Lucas, Patrick Battiston, Pierrot Labat et Jean-Louis Triaud ont aussi été des personnes très importantes dans mon évolution. En parlant d’évolution , je ne peux omettre l’importance qu’ont eu Laurent Blanc et Jean Louis Gasset, je leur dois beaucoup !

Grâce au monde du football j’ai pu nouer de grandes amitiés. Celles-ci perdurent malgré l’éloignement de chacun. J’ai pu vivre de grands moments footballistiques, des victoires ,des titres, des finales, des défaites... qui m’ont fait grandir en tant que joueur et en tant qu’homme. J’éprouve une grande fierté d’avoir gagné tous les titres nationaux avec mon club formateur et de cœur, le FCGB (Champion de France, Coupe de la ligue, Coupe de France et Trophée des champions) puis le FC Séville avec la victoire de deux Ligue Europa sous la direction d’Unai Emery. J’ai aussi passé de merveilleux moments à Kiev en Ukraine et à Saint Étienne, dans ce fameux chaudron où j’ai eu la chance de rencontrer Christophe Galtier, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo. Enfin L’une de mes plus grandes fiertés durant cette carrière, revêtir le maillot de l’équipe de France à 5 reprises grâce à Didier Deschamps.

Pour conclure, je voudrais dire un grand merci aux supporters sans qui le football ne serait pas grand chose, une pensée aux Ultramarines et tous les supporters bordelais, au peuple stéphanois, aux rojiblancos sevillan, aux supporters du Dynamo,et ceux de l’Équipe de France qui m’ont toujours soutenus, poussés à me surpasser, merci à tous.

C’est le moment de fermer cette page et d’en ouvrir une autre, qui je l’espère, sera aussi riche que la première. »