C’est l’histoire d’un drame survenu en septembre 2016. Alors présent sur la pelouse pour affronter le Legia Varsovie en Youth League sous les couleurs du Borussia Dortmund, Dario Scuderi se blesse très gravement. L’image de son genou dont l’axe est totalement inversé fait alors le tour du monde.

Opéré neuf fois, l’Italien revient sur les terrains deux ans et demi plus tard. Un miracle qui n’aura malheureusement pas duré. Après une longue rééducation et des mois de souffrances, le défenseur est contraint de mettre un terme à sa carrière à l’âge de 21 ans. Une décision officialisé par les Borussen.

Three years ago, Dario Scuderi (BVB II) suffered a horrific knee injury.

After continuous fighting and intensive rehab, he has decided to end his professional career in fear of relapse.

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) 30 juin 2019