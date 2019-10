Après le Zenit Saint-Pétersbourg, Claudio Marchisio, le milieu de terrain international italien, ne retrouvera pas de club. Annoncé proche de l’AS Monaco, l’ancien de la Juventus Turin vient d’annoncer sa retraite à l’âge de 33 ans.

« Si tu ne peux plus donner le maximum, c’est normal d’arrêter. Cet été a été un mois difficile au cours duquel j’ai essayé de récupérer d’une blessure, je voulais faire des choses que mon corps ne pouvait pas faire et vous vous devez vous arrêter et de réfléchir. L’âge que vous avez n’est pas important, l’important est ce que vous ressentez à l’intérieur de vous même. Ces derniers mois, des offres importantes sont arrivées d’autres pays et continents, mais, en acceptant, je n’aurais eu aucun respect pour moi-même, sachant que je ne pouvais pas tout donner. C’est pourquoi je suis arrivé à cette conclusion. J’ai beaucoup gagné avec mes compagnons et ces émotions resteront toujours en moi », a-t-il expliqué à l’Allianz Stadium en ce jeudi après-midi.

