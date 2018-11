Suite aux mauvais résultats de Fulham en ce début de saison (1 victoire, 2 nuls et 9 défaites en 12 journées de Premier League), le club londonien a décidé de se séparer de son entraîneur, le Serbe Slaviša Jokanović. Dans un communiqué publié sur son site internet, les Cottagers ont dévoilé le nom de son remplaçant.

Il s’agit de l’Italien Claudio Ranieri. Après son départ du FC Nantes à la fin de la saison 2017-2018, le technicien transalpin retrouve donc le championnat anglais, qu’il a remporté lors de l’exercice 2015-2016 avec Leicester. Il aura la lourde tâche de sauver le club, qui est à trois longueurs du premier non relégable, Southampton.

Shahid Khan today announced that he has appointed Claudio Ranieri as Manager of Fulham Football Club, replacing Slaviša Jokanović.

— Fulham Football Club (@FulhamFC) 14 novembre 2018