Dans les tuyaux depuis samedi et l’éviction de Manuel Pellegrini du banc de West Ham, les Hammers se sont trouvés un nouveau coach. En effet, c’est David Moyes qui a été nommé à la tête de l’équipe qui pointe à la 17e place de Premier League.

Après une première pige lors de la saison 2017/18, l’ancien coach emblématique d’Everton aura la lourde tâche d’empêcher le club londonien de descendre en seconde division. Le technicien écossais s’est engagé pour 18 mois et prendra officiellement ses fonctions pour la rencontre face à Bournemouth, le 1er janvier 2020.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE

— West Ham United (@WestHam) December 29, 2019