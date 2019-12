Manuel Pellegrini à peine limogé de son poste d’entraîneur de West Ham que des noms commencent à fleurir dans la presse britannique. Alors que les Hammers sont dix-septièmes de Premier League après leur défaite contre Leicester (1-2, 20e journée), le coach chilien a été démis de ses fonctions.

Et pour le remplacer et donc s’asseoir sur le banc du club londonien, David Moyes et Tony Pulis seraient les favoris, annonce The Telegraph. Les dirigeants veulent un manager britannique pour empêcher le club de descendre en seconde division. Moyes pourrait ainsi faire son retour sur le banc après sa pige lors de la saison 2017/18.