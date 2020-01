Arrivé à Rennes il y a deux ans en provenance de West Ham contre un chèque de 8 M€, Diafra Sakho s’est révélé être l’un des pires flops de ces dix dernières années du club breton. Avec 2 buts en 15 matches disputés avec le vainqueur de la Coupe de France 2019, l’attaquant international sénégalais de 30 ans ne restera pas dans les mémoires des supporters bretons.

Et Rennes a décidé d’arrêter les frais puisqu’il vient d’annoncer sur son site officiel que les deux parties ont résilié d’un commun accord le contrat qui les liait jusqu’en juin 2020. « Le Stade Rennais F.C. et Diafra Sakho ont résilié le contrat qui les liait jusqu’en juin 2020. Le club remercie Diafra pour sa participation et son engagement professionnel et humain sans faille et lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs. »