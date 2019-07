Exilé aux Etats-Unis, Peguy Luyindula va faire son retour en France ! Pas en tant que joueur bien entendu, mais comme dirigeant à Dijon ! Le club bourguignon vient en effet d’annoncer l’arrivée de l’ancien joueur du PSG, de l’OM et de l’OL en tant que conseiller stratégique.

« Le DFCO officialise la nomination de Peguy Luyindula au poste de conseiller stratégique, dans le but de participer au développement du club. Le DFCO annonce la création d’un poste de conseiller stratégique qu’occupera Peguy Luyindula, ancien attaquant international français. En lien direct avec Olivier Delcourt, Président du DFCO, Peguy Luyindula partagera son expertise et son expérience dans plusieurs domaines ». « J’ai choisi de faire appel à Peguy Luyindula pour aider notre club à franchir un cap et à se pérenniser au plus haut niveau. Il apportera son savoir et son vécu dans le domaine sportif, notamment auprès de nos joueurs. Grâce à ses réseaux et ses activités aux États-Unis, il pourra nous ouvrir de nouvelles perspectives pour développer l’image du DFCO sur le plan national, mais aussi international », a déclaré le patron de Dijon.

