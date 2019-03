« Le FC Lorient est heureux d’annoncer aujourd’hui la prolongation de Felipe Saad, son défenseur central d’expérience (35 ans, 169 matches de Ligue 2 et 25 matches de Ligue 1), d’une saison supplémentaire. », a écrit ce jeudi le club breton sur son communiqué officiel.

Débarqué de Strasbourg en 2017, le Brésilien s’est fait une place chez les Merlus qui tentent toujours de gravir les places en Ligue 2 pour accéder à l’élite l’année prochaine. « Le FC Lorient est un club qui me convient parfaitement, dans un cadre familial et ambitieux. L’envie de jouer au football et d’aider les Merlus dans leur projet m’habite toujours. C’est donc un vrai plaisir pour moi de prolonger à Lorient et de poursuivre ma carrière dans le Morbihan », a avancé le joueur de son côté.