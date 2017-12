Giueseppe Rossi n’a pas été épargné par les blessures. Laissé libre par la Fiorentina, l’attaquant de 30 ans attendait un nouveau challenge. Il y a quelques jours, il avait posté sur son compte Twitter qu’il allait retrouver la Serie A mais sans pour autant dévoiler sa prochaine destination.

Ce lundi, on en sait plus. Le Genoa a annoncé son arrivée. La durée de son contrat n’a pas été dévoilée. Giuseppe Rossi sera présenté demain aux médias, l’occasion d’en dire plus sur son choix.