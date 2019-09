Cantonné au banc de touche à Arsenal, Henrikh Mkhitaryan plie bagage. Le milieu de terrain arménien quitte temporairement la Premier League et file en prêt du côté de l’AS Roma. Les Gunners ont officialisé la nouvelle.

« Henrikh Mkhitaryan a été prêté pour le reste de la saison à l’AS Roma. Tout le monde à Arsenal souhaite à Micki le meilleur pour sa saison avec la Roma. Le prêt est soumis à la validation des processus réglementaires », peut-on lire sur le communiqué.

All the best in Italy, @HenrikhMkh

— Arsenal (@Arsenal) September 2, 2019