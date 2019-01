Neuvième de Ligue 1, le promu rémois a surpris sur le terrain lors du début de saison et semble décidé à poursuivre dans cette voie en seconde partie d’exercice. Le club champenois accueil une 5e recrue sur cette fenêtre hivernale.

Après Arber Zeneli, Abdul Rahman Baba, Sambou Sissoko et Moreto Cassama, c’est le jeune Isaac Solet, milieu de terrain du Stade Lavallois (N1) et frère d’Oumar Solet, défenseur de l’OL, qui rejoint Reims. Le Stade Lavallois Mayenne FC annonce ce jeudi que le jeune Isaac Solet, âgé de 17 ans et formé au club, a signé son premier contrat professionnel avec son club formateur, avant d’être transféré au Stade de Reims. « À ce transfert définitif, pourront s’ajouter plusieurs incentives ainsi qu’un intéressement sur la plus-value d’un éventuel futur transfert », précise le club mayennais.