Arrivé sur le banc du Stade Brestois en juillet 2016, Jean-Marc Furlan va bel et bien quitter le Finistère dans quelques mois, même si son équipe monte en Ligue 1. Comme nous vous l’annoncions, l’entraîneur âgé de 61 ans n’a pas prolongé son contrat avec le SB29, qui se termine en juin prochain. Sa future destination était donc attendue, et le principal concerné a officialisé son départ à l’AJ Auxerre après la défaite des siens contre le FC Metz (0-1).

« Mon avenir n’est plus à Brest et la saison prochaine je serai à l’AJA, je suis content. Je suis très heureux de remonter un nouveau projet. (...) Avec ma famille, on a passé trois années fantastiques dans le Finistère. Ça a été trois ans de bonheur et je pars pour une nouvelle aventure. Je pars sans regret », a expliqué Jean-Marc Furlan au micro de BeIn Sports. Ce dernier dirigera donc l’AJA la saison prochaine, qui s’est maintenu en Ligue 2.