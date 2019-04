Après avoir décroché le titre de champion de Ligue 2 en 2015 avec Troyes, Jean-Marc Furlan s’est installé sur le banc du Stade Brestois un an plus tard. Et cette saison, l’entraîneur âgé de 62 ans pourrait revivre une montée en Ligue 1. Actuellement deuxième avec 59 points, le SB29 est bien placé pour retrouver l’élite la saison prochaine. Mais la saison 2019-2020 devrait se faire sans lui.

En fin de contrat en juin prochain, Jean-Marc Furlan n’a en effet toujours pas prolongé. Et celui-ci ne devrait pas le faire. Selon nos informations, l’ancien entraîneur de l’ESTAC aurait refusé une prolongation de contrat formulée en mars dernier. Ce dernier devrait donc plier bagage cet été même si le club atteint l’élite. Selon des sources internes au club breton, il aurait même déjà annoncé la nouvelle à son groupe.