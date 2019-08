Arrivé la saison dernière au Stade Malherbe de Caen, depuis Tours, Jonathan Gradit quitte déjà la Normandie et rejoint le RC Lens pour les trois prochaines saisons (2 ans + 1 an).

Auteur de 29 matchs avec les "rouge et bleu", le défenseur central de 26 ans, passé par les Girondins de Bordeaux, l’Aviron Bayonnais et le Tours FC, rejoint le Pas-de-Calais à un an du terme de son contrat.

