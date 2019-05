Ce vendredi après-midi, les présidents de l’AS Saint-Etienne Bernard Caiazzo et Roland Romeyer devaient rencontrer Ghislain Printant. Pressenti pour s’installer sur le banc stéphanois la saison prochaine, l’adjoint de Jean-Louis Gasset devait donc ficeler les contours de sa future collaboration avec les Verts. Et l’ASSE a annoncé via un communiqué officiel qu’un accord entre les deux parties était proche. Une nouvelle réunion va se dérouler la semaine prochaine pour finaliser les derniers détails de cette nouvelle collaboration.

« Comme convenu, Bernard Caïazzo, Président du Conseil de Surveillance de l’AS Saint-Etienne, et Roland Romeyer, Président du Directoire, ont rencontré ce vendredi après-midi Ghislain Printant, lequel leur a exposé son projet sportif. Les échanges ont été constructifs et une nouvelle réunion sera organisée, en début de semaine prochaine, avec Ghislain Printant et ses conseils pour régler les derniers détails dans la sérénité, » précise notamment le communiqué. La piste menant vers Jocelyn Gourvennec a été au passage démentie par la direction stéphanoise.