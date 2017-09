Annoncé dans le viseur du Paris SG et de Manchester United cet été, Ivan Perisic est finalement resté à l’Inter Milan. Et visiblement, le Croate se sent bien chez les Nerazzurri.

Le milieu offensif vient en effet de prolonger son contrat avec les Lombards jusqu’en juin 2022. Une bonne nouvelle pour Luciano Spalletti qui compte sur l’ancien Sochalien pour réaliser une grande saison en Serie A.