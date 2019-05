Joueur du FC Groningue, Ludovit Reis (27 apparitions en Eredevisie cette saison) rejoint le FC Barcelone. Le milieu de terrain international néerlandais U19 et U21 signe pour les trois saisons (2022), plus deux autres en option, et dispose d’une clause libératoire de 100 millions d’euros. Le joueur est tout d’abord mis à disposition du FC Barcelone B et effectuera la préparation estivale au Japon avec le groupe d’Ernesto Valverde.

Le coût du transfert officialisé par le club blaugrana est de 3.250.000 euros. Ces prochains jours, le milieu de terrain néerlandais de 18 ans passera les traditionnels tests médicaux dans les installations du FC Barcelone. Josep Segura, directeur sportif du football, José Mari Bakero, responsables du pôle jeunes, et Guillermo Amor, responsable du football professionnel, étaient également présents lors de la signature du contrat.