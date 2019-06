De retour en Ligue 2, après une fin de saison dantesque en National 1, puis en barrages face au GFC Ajaccio, Le Mans FC se renforce ! Le club manceau vient d’annoncer la venue de cinq renforts en vue de la saison prochaine.

Il s’agit du gardien de but Pierre Patron (Clermont Foot 63), du latéral gauche Enzo Ebosse (RC Lens), du milieu défensif Yann Boé-Kane (AC Ajaccio), du milieu excentré Franck Julienne (Lyon Duchère), et de l’avant-centre Bevic Moussiti-Oko (Le Havre). Le club publie également un communiqué affichant ses ambitions pour la suite du mercato : « Le Mans FC souhaite encore se renforcer et cherche toujours un gardien de but, un défenseur central, un latéral gauche, un milieu polyvalent et deux attaquants. »

