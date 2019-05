Le Paris Saint-Germain va boucler sa saison ce soir à Reims. Une saison où le club de la capitale a vécu plusieurs désillusions, que ce soit en Ligue des Champions ou lors des coupes nationales. Les Franciliens vont à présent préparer l’avenir lors du mercato. Mais pas que. Ce vendredi, le PSG a fait une annonce surprenante via un communiqué de presse publié sur son site officiel. « Dans le cadre de la restructuration de sa politique de formation, le Paris Saint-Germain a acté le choix de mettre un terme aux activités de son Groupe Élite, engagé jusqu’à cette saison dans le Championnat de France de National 2 (...) Après avoir longtemps analysé les performances de ses différentes équipes du Centre de Formation, le club a constaté que l’environnement de son équipe réserve n’offrait plus les conditions souhaitables pour le développement de ses jeunes talents. Ces derniers mois, plusieurs joueurs ont ainsi sauté l’étape du Groupe Élite pour se retrouver directement convoqués aux entraînements et/ou aux compétitions de l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain ».

Il est ensuite précisé : « En conséquence, il a été décidé que l’équipe U19 deviendra l’horizon majeur des jeunes joueurs en formation, avant leur passage espéré vers le groupe professionnel. Engagée dans quatre compétitions (Championnat de France, Coupe Gambardella, UEFA Youth League et Premier League International Cup), la formation U19 du Paris Saint-Germain évolue dans un contexte sportif propice au développement des talents de l’académie Rouge et Bleu. Déterminé depuis plusieurs années à optimiser sa politique de formation, le Paris Saint-Germain entend cultiver voire accentuer à l’avenir sa stratégie de détection de jeunes joueurs prometteurs dans toute l’Ile-de-France. Le club se donne ainsi les moyens de demeurer une référence française et européenne en matière de formation, avec le choix assumé d’accélérer le processus susceptible de porter un jeune talent en devenir jusqu’au groupe professionnel ».Paris a donc décidé de trancher dans le vif !