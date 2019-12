Nommé le 27 février dernier à la tête de Leicester City en remplacement de Claude Puel, Brendan Rodgers avait contribué à la 9e place finale des Foxes, à cinq longueurs de l’Europe (5V, 2N, 2D). Auteur d’un début de saison 2019/20 canon à la tête du club estampillé King Power - Leicester City est 2e et reste sur 7 victoires de rang en Premier League, un record égalé - Brendan Rodgers vient d’être prolongé jusqu’en 2025 par sa direction ! Depuis son arrivée, le club a remporté 17 de ses 26 matches de Premier League.

Avec le manager nord-irlandais de 46 ans, Leicester City ne s’est incliné que deux fois cette saison, face à Manchester United et contre Liverpool. Les Foxes comptent la meilleur défenseur championnat d’Angleterre, avec seulement neuf buts encaissés en 15 matches. Ils sont deuxièmes, 8 points derrière Liverpool et 3 points devant Manchester City. Passé par le banc de la réserve de Chelsea à ses débuts, Brendan Rodgers avait ensuite dirigé Watford, Reading puis Swansea City, avant de prendre les rênes de Liverpool puis de réaliser de très belles choses avec le Celtic.

Leicester City is delighted to confirm that manager Brendan Rodgers has signed a new contract !

— Leicester City (@LCFC) December 6, 2019