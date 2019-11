Revenu il y a un peu plus d’un an à la Juventus après une courte parenthèse d’un an à l’AC Milan, Leonardo Bonucci (32 ans) a prolongé son contrat avec la Vieille Dame. Le défenseur central est maintenant lié avec son club jusqu’en 2024.

L’annonce a été faite en grandes pompes sur les réseaux sociaux par son club. Le joueur, qui comptabilise déjà 376 apparitions sous le maillot bianconero, va pouvoir encore augmenter ses statistiques et devrait même finir sa carrière chez le champion d’Italie.