Voulant mettre en place une concurrence avec Baptiste Reynet dans ses buts, le Toulouse FC a décidé de jeter son dévolu sur Lovre Kalinic. Le gardien de 29 ans né à Split est prêté aux Pitchouns jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat. Le vice-champion du monde 2018 évoluait jusque-là avec Aston Villa.

Plutôt bon avec son précédent club de La Gantoise, il a déçu en Angleterre où il est même devenu numéro 4 derrière Tom Heaton, Ørjan Nyland et Pepe Reina (arrivé cet hiver). International croate (19 capes), il n’est plus titulaire depuis l’avènement de Dominik Livaković. Cependant, il va devoir se relancer avec les Violets dans l’optique du maintien en Ligue 1. Il portera le numéro 40.

All the best, Lovre ! #AVFC

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 20, 2020