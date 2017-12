Plus en phase avec son équipe dirigeante, l’Ajax Amsterdam fait le ménage à une journée de la trêve hivernale. Le club de la capitale des Pays-Bas vient d’officialiser le départ de Marcel Keizer (entraîneur), Hennie Spijkerman (entraîneur adjoint) et Dennis Bergkamp (entraîneur et membre de la direction technique). La direction a déclaré être en discussion avec les trois hommes afin de mettre un terme à leurs contrats.

Dans un communiqué publié sur son site internet, l’Ajax, deuxième du Championnat des Pays-Bas, cinq points derrière le PSV, qui a échoué à se qualifier pour la phase finale d’une compétition européenne pour la première fois depuis 1966-1967, a déclaré : « la direction du club émet de trop nombreux doutes sur le fait que les ambitions de l’Ajax puissent être réalisées avec eux. Les résultats sportifs décevants sont aussi la raison de cette décision. Concernant Dennis Bergkamp, ​​il existe également une divergence d’opinion sur la politique technique à mettre en œuvre. » Le club a également officialisé dans la foulée l’arrivée de Michael Reiziger au poste d’entraîneur intérimaire, assisté de Winston Bogarde, tous deux anciens joueurs de la maison.

