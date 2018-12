Intronisé entraîneur de Southampton au mois de mars dernier, Mark Hughes a officiellement été remercié par les Saints, comme l’a annoncé le club. Le match nul face à Manchester United ce samedi (2-2), après avoir mené 2 buts à 0, lui a été fatal. Ses adjoints, Mark Bowen et Eddie Niedzwiecki, ont également quitté la formation de Premier League.

Déjà menacé, les mauvais résultats de cette saison (1 victoire, 6 nuls et 7 défaites) lui coûtent son poste, le club du sud de l’Angleterre pointant à la 18e place avec seulement 9 points. « Nous voudrions remercier Mark et son staff pour tous les efforts fournis lors de leur passage au St Mary’s Stadium », peut-on lire sur le compte Twitter de Southampton. Le nom du nouveau coach est encore inconnu.

#SaintsFC can today confirm it has parted company with First Team Manager Mark Hughes.

Full statement : pic.twitter.com/EisJf8c2gb

— Southampton FC (@SouthamptonFC) 3 décembre 2018