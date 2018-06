C’était dans l’air, c’est désormais officiel : l’AS Monaco accueille Eliot Matazo (16 ans), grand espoir du RSC Anderlecht et de la Belgique. Le jeune Belge est ravi de rejoindre le club de la Principauté.

« C’est un jour inoubliable pour moi. J’ai toujours suivi l’AS Monaco où de très grands joueurs sont passés. C’est un très bon club formateur. J’ai été capitaine pratiquement dans toutes les catégories d’âge à Anderlecht où j’ai beaucoup appris et je vais tout faire pour continuer à progresser dans le projet de l’AS Monaco », a-t-il confié. Et une starlette de plus pour l’ASM !