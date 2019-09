L’idylle entre Moussa Sissoko (30 ans) et Tottenham va encore se poursuivre quelques années. Débarqué chez les Spurs en 2016, le milieu français a paraphé un nouveau bail jusqu’en juin 2023 avec le club londonien.

Titularisé déjà à six reprises par Mauricio Pochettino cette saison, l’international tricolore a su conquérir le cœur des supporters anglais malgré des débuts compliqués. Très apprécié pour son énorme volume de jeu et sa combativité, l’ancien Toulousain reste un des tauliers du vestiaire des Spurs. « Je suis très fier. Au début c’était compliqué pour moi, mais je n’ai jamais abandonné et aujourd’hui tout a changé », a notamment commenté Sissoko.

"I'm very proud. At the beginning it was tough, but I never gave up and today everything has changed."

