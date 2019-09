Le RB Leipzig était à la recherche d’un complément en attaque depuis le départ de Jean-Kévin Augustin, parti rejoindre l’AS Monaco. Le club allemand a rapidement trouvé chaussure à son pied puisque Patrik Schick (23 ans) débarque.

L’attaquant international tchèque arrive sous forme d’un prêt payant de un an de 3,5 M€, en plus d’un bonus de 500 000 € en fonction des performances du joueur. La Roma a aussi glissé une option d’achat de 29 M€.

In bocca al lupo Patrik per l'avventura in Bundesliga#ASRoma

— AS Roma (@OfficialASRoma) September 2, 2019