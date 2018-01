Stoke City a enfin trouvé le successeur de Mark Hugues. Après avoir essuyé de nombreux revers pour le poste d’entraîneur, les pensionnaires de Premier League ont fini par trouver chaussure à leur pied.

L’actuel 18ème de Premier League sera désormais dirigé par Paul Lambert. L’ancien entraîneur de Wolverhampton a signé un contrat de deux ans et demi.

Stoke City are delighted to confirm the appointment of Paul Lambert as the Club’s new manager.https://t.co/HPLKDZE3Zh#SCFC ⚪️ pic.twitter.com/KyiQSrPmzA

— Stoke City FC (@stokecity) 15 janvier 2018