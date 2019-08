Cet été, le Paris Saint-Germain a une tendance à vendre plusieurs de ses jeunes. Et après Christopher Nkunku, Moussa Diaby ou encore Timothy Weah, c’est au tour de Romaric Yapi de plier bagage.

Brighton Hove & Albion annonce l’arrivée du Francilien en provenance de la capitale française. Le jeune latéral droit s’est engagé pour une saison plus une année supplémentaire en option.

Albion have completed the signing of French right-back Romaric Yapi from @PSG_inside.

Breaking news brought to you by @eToro.#BHAFC

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 8, 2019