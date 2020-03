Crystal Palace vient d’annoncer la prolongation du contrat de Roy Hodgson. Le manager anglais est désormais lié aux Eagles jusqu’en juin 2021.

Arrivé lors de la saison 2017/18, l’expérimenté coach britannique a réussi à maintenir l’écurie londonienne parmi l’élite. Actuellement 12e de Premier League, son écurie devrait encore y parvenir à l’issue de cette saison.

Roy Hodgson has signed a one-year contract extension, keeping him at the club until 2021 !#CPFC

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 6, 2020