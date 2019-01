Comme nous vous l’annoncions dimanche soir, Souleyman Doumbia s’est engagé avec le Stade Rennais. Ce latéral gauche de 22 ans a été formé au PSG et a évolué en Italie du côté de Bari avant de se révéler en Suisse du côté des Grasshoppers Zurich. Latéral très explosif, Doumbia est le joueur le plus rapide du championnat suisse et correspondait parfaitement au profil de joueur recherché par le club breton.

Après avoir passé avec succès sa visite médicale, l’ancien Parisien s’est engagé pour trois saisons et demie avec Rennes (juin 2022) et devrait rapporter 3 M€ au club suisse. Il devrait concurrencer Rami Bensebaini sur le flanc gauche de la défense rennaise, toujours orpheline de Ludovic Baal, blessé à la cuisse depuis le mois d’octobre et dont la date de retour n’est toujours pas connue. Doumbia portera le numéro 5.