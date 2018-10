Arrivé à l’été 2016 contre un chèque d’environ 15 M€, Didier Ndong n’est plus un joueur de Sunderland. L’ancien Lorientais, qui a disputé 54 matchs sous le maillot des Black Cats, a résilié à l’amiable avec son club alors que son contrat courait jusqu’à l’été 2021. Le club a communiqué à ce sujet sur son site internet.

« Le Sunderland AFC a conclu un accord à l’amiable avec Didier Ndong. Depuis le 8 octobre 2018, il n’est plus un employé du club. Il existe un accord avec le joueur pour un paiement sous forme de compensation lors de sa signature pour un nouveau club », écrit Sunderland sur son site web.

‼️#SAFC has reached an agreement with Didier Ndong for his departure...

Full statement just here https://t.co/vVxutbAJam

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) 11 octobre 2018