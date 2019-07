Fraîchement promu en Premier League, le champion de deuxième division anglaise Norwich City ferme la porte à Pukki. Le serial buteur international finlandais Teemu Pukki a signé un nouveau contrat de trois ans à Carrow Road, avec une option d’un an supplémentaire en faveur du club.

Pukki, 29 ans, a rejoint les Canaries à l’été 2018 en provenance du Danemark, où il évoluait à Brondby, et a immédiatement fait parler la poudre. Résultat pour sa première saison en Angleterre : 30 buts et 10 passes décisives en 46 matches ! Il découvrira la Premier League avec les Canaries à compter du 9 août, du côté de Liverpool !

Teemu Pukki has signed a new three-year deal with the Club, with the option of a further year ! #ncfc

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) 3 juillet 2019