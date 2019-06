L’Olympique Lyonnais est lancé plus que jamais dans son mercato. Les Gones doivent gérer les départs éventuels de Nabil Fekir et Tanguy Ndombele. Chez les jeunes du club, ça bouge aussi. Timothé Cognat quitte définitivement le club rhodanien cet été.

« Après un prêt concluant d’une saison au Servette Genève, Timothé Cognat est définitivement transféré dans le club de la capitale suisse. Arrivé à l’OL en 2001, le milieu de terrain de la génération 1998 a fait toutes ses classes dans son club formateur avec notamment un titre de champion de France U17 en 2014 et des belles performances en Youth League. Il avait signé son premier contrat professionnel en 2018 avant de prendre la direction de Genève où il a disputé 35 matches sur 36 possibles en Challenge League et où il a été sacré champion de Deuxième Division. Timothé Cognat et l’OL auront l’occasion de se recroiser dans deux semaines à Bourgoin pour un match amical face au Servette ».

Transfert définitif de Timothé Cognat au @ServetteFC. https://t.co/tOXSlOejhp — Olympique Lyonnais (@OL) 28 juin 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10