Annoncé dans de nombreux clubs européens et français (le LOSC et l’OM notamment), Wilfried Bony est de retour à Swansea qu’il avait quitté durant l’hiver 2915.

L’attaquant international ivoirien de 28 ans, en difficulté depuis son arrivée à Manchester City, va tenter de donner un nouveau souffle à sa carrière. Il se serait engagé pour deux saisons avec une en option. Le montant de l’opération avoisinerait les 15 M€.

Welcome back, @wilfriedbony !

We're delighted to confirm the signing of Wilfried from @ManCity : https://t.co/d22Ul0IEmS#BonyIsBack pic.twitter.com/8dVIW9EZp0

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 31 août 2017