La Juventus fait confiance à Wojciech Szczesny (29 ans). Arrivé en 2017 en tant que numéro un bis en compagnie de Gigi Buffon chez les Bianconeri, le gardien de but polonais a prolongé son contrat jusqu’en 2024.

Avec 83,7 % d’arrêts depuis le début de la saison, l’ancien de la Roma a le niveau statistique le plus élevé parmi les gardiens des 5 grands championnats. « Cette merveilleuse aventure entre Szczesny et la Juventus se poursuivra donc jusqu’en 2024 et il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une prolongation méritée, car Wojciech est un grand gardien de but », précise le communiqué.