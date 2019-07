Après Manchester City et l’Olympiakos Le Pirée, Yaya Touré (36 ans) a trouvé un nouveau point de chute du côté de l’Asie. Le milieu de terrain s’est engagé en faveur du Qingdao Huanghai en deuxième division chinoise.

La durée du contrat de l’ancien capitaine des Éléphants n’a pas été dévoilée. Alors que son agent avait annoncé la retraite du joueur, le milieu de terrain revient sur les pelouses, lui qui est sans club depuis décembre dernier.

Since the start of my football career, I have always loved challenges and now I have decided to take this new challenge and make history once again with Qingdao Huanghai Football Club !

FULL STATEMENT HERE : https://t.co/l2UagPyV3Q pic.twitter.com/U4dVobmasa

— Yaya Touré (@YayaToure) 3 juillet 2019