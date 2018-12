L’OGC Nice est dans le dur avec ses attaquants, à l’image du feuilleton Balotelli qui a repris de plus belle cette semaine. En effet, en conférence de presse, l’entraîneur du GYM, Patrick Vieira, a confirmé que Balotelli ne jouerait pas contre Strasbourg, lui qui n’était pas non plus présent contre Saint-Etienne et Guingamp.

En plus de Mario Balotelli, Patrick Vieira devra composer sans Allan Saint-Maximin. Le feu follet niçois est victime d’une entorse au genou et n’est donc pas dans le groupe de l’OGC Nice pour le déplacement à Strasbourg (samedi, 21 heures). Une absence qui se cumule à celles de Christophe Herelle (suspendu) et Danilo (blessé).