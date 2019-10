Défait par le FC Nantes (0-1) dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1, qui en a profité pour récupérer la place de dauphin derrière le PSG, l’OGC Nice reste sur trois matches sans victoires. Une situation plutôt préoccupante pour les joueurs de Patrick Vieira, qui restent provisoirement à la huitième place en attendant les autres matchs de la journée.

« On a essayé de proposer du jeu mais on a manqué d’agressivité dans les trente derniers mètres. Le coach va analyser tout ça, on doit faire mieux dans beaucoup de domaines. On doit aller de l’avant, garder la tête haute, tout n’est pas à jeter », a confié le capitaine niçois Dante après le match.

